10 августа 2025 в 18:59

На Украине вооруженный мужчина устроил захват заложников

В украинском Львове мужчина с пистолетом взял заложников в торговом центре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине вооруженный пистолетом мужчина взял заложников в торговом центре, сообщают местные Telegram-каналы. Инцидент произошел в ТРЦ «Арсен» во Львове.

Депутат городского совета Игорь Зинкевич заявил, что все началось с конфликта между двумя мужчинами. До стрельбы, по предварительным данным, не дошло. Полиция уже задержала нарушителя, однако подробности случившегося не раскрываются.

Ранее появилась информация, что сотрудники ТЦК в Луцке Волынской области посадили в машину женщину и увезли в неизвестном направлении. Вместе с ней увезли и мужчину. Украинка пыталась выбраться из машины, пока в автомобиль сажали второго человека, но не смогла.

До этого в Николаевской области Украины гражданские с битами и металлическими трубами напали на сотрудников ТЦК. Это произошло, когда военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции Украины проводили оповещение населения. Помимо травм, которые получил один из сотрудников в ходе столкновения, еще пострадал автомобиль. Для обеспечения безопасности сотрудник ТЦК использовал травматическое оружие.

