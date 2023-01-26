Мужчина с мачете напал на священников и прихожан церкви в Испании Один человек погиб при нападении мужчины с мачете на две церкви в Испании

Фото: Global Look Press/ © Lorena SopÃªNa

Один человек погиб в результате нападения мужчины с мачете на посетителей двух церквей в Испании. Еще четверо получили ранения. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в полиции. Личность подозреваемого установлена.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 25-летний марокканец Ясин Канджаа. Сообщается, что сначала он зашел в церковь Сан-Исидро и затеял спор с прихожанами, говоря им о необходимости начать исповедовать ислам. После этого он ушел, но вскоре вернулся с мачете и напал на священника, нанеся ему серьезные ранения. По информации La Voz de Galicia, священнослужитель получил ранение в шею и сейчас находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Позже марроканец пришел в церковь Ла-Пальма, находящуюся в 200 метрах от предыдущей. Там он начал угрожать оружием прихожанам, а когда один из священников попросил его уйти, напал на него и убил. Еще три человека пострадали при попытке остановить нападавшего.

Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан полицией. Причины его поступка устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в США 16-летняя школьница планировала совершить нападение на церковь, прихожанами которой являются преимущественно темнокожие люди. Девочку арестовали после того, как одноклассники сообщили о её планах руководству учебного заведения. Задержанной предъявлено обвинение в попытке совершения убийства, она находится в молодёжном центре содержания под стражей.

Также в США отец решил, что его сын хочет устроить массовый расстрел людей, и сообщил об этом в полицию. Правоохранители заявили, что мужчина предотвратил возможную бойню, задержали 27-летнего молодого человека и отправили его в клинику на лечение.