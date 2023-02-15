Молдавия снова закроет небо для авиации Молдавия частично закроет воздушное пространство страны из-за евросаммита в Кишиневе

Фото: airport.md

Власти Молдавии ограничат полеты над страной в период проведения саммита Европейского сообщества в Кишиневе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта. В сообщении говорится, что осуществлять полеты можно будет только по предварительному согласию. Ограничения продлятся с 1 по 2 июня 2023 года.

По случаю саммита Европейского политического сообщества воздушное пространство над страной будет частично закрыто для авиасообщения, будет разрешено лишь несколько предварительно разрешенных полетов. Авиация общего назначения также будет остановлена, потому что класс G будет полностью закрыт 1-2 июня, за исключением вертолетов, которые доставят делегатов саммита, — рассказали в аэропорту Кишинева.

Накануне воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто, а спустя несколько часов вновь открыто. В Управлении гражданской авиации республики пояснили, что решение о временном прекращении полетов было принято в целях безопасности.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, предполагавшие участие диверсантов с военной подготовкой, которые намерены были атаковать некоторые государственные здания. Санду обвинила в попытке диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор», и призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, которые позволят прокуратуре и Службе информации и безопасности бороться с соответствующими рисками.

В российском МИД подчеркнули, что утверждения Санду о причастности к этому России не соответствуют действительности и являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, эту информацию запустил Киев, чтобы втянуть Кишинев в противостояние с Москвой и отвлечь внимание молдавских граждан от внутренних проблем. Она также призвала Молдавию проявить государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться прежде всего интересами граждан собственной страны, а также понимать плюсы стабильных дружественных отношений с Россией.