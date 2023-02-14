Молдавия временно закрыла воздушное пространство

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Воздушное пространство Республики Молдова закрыто, сообщается на странице компании Air Moldova в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причины закрытия не сообщаются, находящимся в аэропорту или на борту самолета рекомендуется сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта в онлайн-режиме.

Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждём возобновления рейсов, - сказано в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, предполагавшие участие диверсантов с военной подготовкой, которые намерены были атаковать некоторые государственные здания. Санду обвинила в попытке диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор», и призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, которые позволят прокуратуре и Службе информации и безопасности бороться с соответствующими рисками.

В российском МИД подчеркнули, что утверждения Санду о причастности к этому России не соответствуют действительности и являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, эту информацию запустил Киев, чтобы втянуть Кишинев в противостояние с Москвой и отвлечь внимание молдавских граждан от внутренних проблем. Она также призвала Молдавию проявить государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться прежде всего интересами граждан собственной страны, а также понимать плюсы стабильных дружественных отношений с Россией.