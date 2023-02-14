МИД России ответил на заявления Санду Захарова опровергла слова Санду о стремлении России «расшатать» ситуацию в Молдавии

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Майа Санду

Утверждения президента Молдавии Майи Санду о наличии некоего плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии не соответствуют действительности и являются абсолютно необоснованными и бездоказательными, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте МИД, эта информация была запущена Киевом, чтобы втянуть Кишинев в противостояние с Россией и отвлечь внимание молдавских граждан от внутренних проблем.

Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России «расшатать» ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества, — сказано в заявлении.

В МИД призвали Молдавию проявить государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться прежде всего интересами граждан собственной страны, а также понимать плюсы стабильных дружественных отношений с Россией.

Ранее Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, предполагавшие участие диверсантов с военной подготовкой, которые намерены были атаковать некоторые государственные здания. Санду обвинила в попытке диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор», и призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, которые позволят прокуратуре и Службе информации и безопасности бороться с соответствующими рисками.