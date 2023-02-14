В Молдавии отменили запрет на полеты

Фото: shutterstock.com

Воздушное пространство Молдавии вновь открыто для полетов, сообщается на сайте Управления гражданской авиации республики. Там пояснили, что решение о временном прекращении полетов было принято в целях безопасности.

Межведомственной комиссией по управлению воздушным пространством в 11:24 (12:24 мск. — NEWS.ru) 14 февраля было выпущено уведомление о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В 14:47 (15:47 мск. — NEWS.ru) воздушное пространство было вновь открыто, — говорится в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о подготовке в республике попыток изменения конституционного строя с участием диверсантов с военной подготовкой, которые должны были атаковать некоторые государственные здания. В попытке диверсий глава государства обвинила ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор». Она призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, позволяющие прокуратуре и Службе информации и безопасности бороться с соответствующими рисками.

По словам Санду, к попыткам диверсии могли быть причастны власти России. В МИД РФ назвали такие утверждения не соответствующими действительности, необоснованными и бездоказательными. Москва призвала Кишинев проявить государственную мудрость и не поддаваться на провокации извне.