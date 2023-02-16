Молдавии «обломилась» еще одна ракета Пограничники в Молдавии обнаружили обломки неустановленной ракеты на севере страны

Фото: maigov/t.me

Молдавские пограничники обнаружили на севере страны обломки ракеты, сообщило МВД республики.

Принадлежность снаряда в ведомстве не уточнили, однако связали это с ракетными ударами России по Украине. Фрагменты обнаружили недалеко от населенного пункта Ларга в районе Бричаны, где уже трижды делали подобные находки.

Это четвертый случай, когда в результате российских ударов по Украине на территорию Молдавии попадают остатки ракет. Как и в предыдущих случаях, компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан, — сообщило МВД страны.

Пограничная полиция Молдавии усилила патрулирование вблизи границ с Украиной, наблюдение в том числе ведется за воздушным пространством и зеленой полосой, добавили в ведомстве.

В январе на севере Молдавии обнаружили боевую часть ракеты, начиненную 80 кг взрывчатки, за день до этого в тех же Бричанах обнаружили другие фрагменты. Впервые части неразорвавшейся ракеты нашли на приграничном участке в декабре.

Ранее части ракеты также упали в районе курорта в Румынии. Специалисты после изучения находки заявили, что фрагмент является ракетным ускорителем.