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17 июля 2025 в 10:28

Молдавия спросила у Киева разрешение на концерт группы «Руки вверх»

В Молдавии согласуют приезд группы «Руки вверх» с властями Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Власти Молдавии согласовывают приезд российских исполнителей с Киевом, заявил политик Ренато Усатый. По его словам, чтобы группа «Руки вверх» могла выступить в стране, необходимо одобрение главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает издание Point.

Я лично разговаривал с премьер-министром Речаном по телефону. Он мне сказал, для того чтобы группа «Руки вверх» и другие заехали в страну, нужно выйти на Андрея Ермака, главу офиса президента Украины. Если он скажет, тогда мы запустим, по-другому мы не запустим. Мне дана была рекомендация согласовать въезд артистов с Андреем Ермаком и со спецслужбами других стран, — поделился Усатый.

Заявление прозвучало на фоне парламентской кампании в Молдавии. Усатый, возглавляющий «Нашу партию», участвует в выборах и использует приезд российских артистов как часть своей предвыборной стратегии.

Ранее стало известно, что украинской певице Оле Поляковой могут запретить въезд в Россию из-за критики СВО и выступлений перед ВСУ. Полякова, известная по хитам «Russian Style» и «#Шлепки», до этого сотрудничала с российскими артистами, включая Людмилу Гурченко и группу «Чай вдвоем».

Андрей Ермак
Украина
музыканты
Молдавия
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