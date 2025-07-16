Раскрыты детали кадровых перестановок в правительстве Украины

Премьер-министром Украины после ухода с поста Дениса Шмыгаля станет первый вице-премьер Юлия Свириденко, ранее занять эту должность ей предложил сам президент страны Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, которые приводит «Страна.ua», Шмыгаль займет пост министра обороны.

Что касается нынешнего главы Минобороны Рустема Умерова, то его назначат послом Украины в США, предположил нардеп. По словам Железняка, руководитель Минстратпрома Герман Сметанин лишится должности — ведомство присоединят к Минобороны.

До этого Зеленский сообщил, что предложил Свириденко пост главы правительства. По его словам, это связано с подготовкой к трансформации системы исполнительной власти в стране.

Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что в случае назначения Радой на должность премьера Свириденко глава офиса Зеленского Андрей Ермак по факту возглавит правительство страны. По ее словам, Ермак испугался идти на эту должность и «спрятался за женщину».