Медведев нашел еще одно сходство Украины и Третьего рейха Медведев заявил о сходстве Украины с Третьим рейхом из-за коллапса власти

Украина в настоящий момент находится в состоянии экономического и управленческого коллапса, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в комментарии ТАСС. Лишь с помощью вливаний извне и милитаристского курса Киеву удается его сдерживать, подчеркнул он. По мнению политика, такое положение делает Украину схожей с Третьим рейхом.

Как и Третий рейх в последние месяцы существования, современная Украина находится в очевидном экономическом и управленческом коллапсе, компенсируемом исключительно внешними вливаниями и мобилизационной риторикой, — высказался Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза отметил, что между современной Украиной и гитлеровской Германией есть очевидное сходство. Тем не менее, считает он, есть и масса различий в масштабах, глобальной роли и идеологических нюансах. Общими же моментами являются кризис идентичности, несменяемость власти и нацистская символика.

Кроме того, Медведев указал на тревожную тенденцию перехода политических функций на Украине в руки вооруженных формирований. По его словам, некоторые из них не контролируются властями государства.