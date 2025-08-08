Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 17:59

В плане по расселению Газы нашли корыстный интерес Трампа

Политолог Воробьев: расселение Газы нужно для строительства роскошного курорта

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Решение кабинета министров Израиля захватить Газу и расселить ее жителей связано с девелоперскими интересами американской элиты, сказал в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его словам, воплощается план президента США Дональда Трампа по строительству ривьеры в Газе.

Решению израильского кабмина о захвате административной столицы анклава предшествовал визит в Израиль и сектор Газа спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Трамп, Уиткофф, посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак — крупные дельцы в сфере недвижимости. Вот Уиткофф и посмотрел, как обстоят дела на будущих строительных объектах, и дал окончательное добро на зачистку, — предполагает Воробьев.

По его словам, проект ривьеры в регионе привлечет сотни миллиардов девелоперских инвестиций из стран Персидского залива, которые будут находиться под контролем США.

Ранее стало известно о планах Израиля выселить жителей города Газа к 7 октября. Сперва в административный центр направят значительный объем гумпомощи для удовлетворения потребности населения в кратчайшие сроки. На втором этапе начнется перемещение местных жителей в южные районы сектора и палаточные лагеря в центральных районах анклава. На третьем — Израиль захватит город.

Израиль
сектор Газа
выселение
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
