В упавших на территории Молдавии остатках ракеты нашли 80 кг взрывчатки МВД Молдавии: В упавших на территории республики остатках ракеты обнаружено 80 килограммов взрывчатке

Фото: МВД Молдавии

Патруль пограничной полиции Молдавии ​​обнаружил на участке Ларга в районе Бричаны остатки ракеты, часть которой была начинена 80 килограммами взрывчатки, сообщили в МВД республики. 15 января инженеры проведут контролируемый подрыв остатков ракеты, о чем были уведомлены местные жители. Власти приняли решение увеличить количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, наблюдающих за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной.

Утром патрули полиции проинформировали жителей Павловки и Ларги, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, установленной властями для защиты. <...> По предварительным данным, боевая часть ракеты снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества, — говорится в официальном сообщении МВД Молдавии.

Это уже третий случай падения снарядов на территории Польши за время конфликта между Россией и Украиной. 5 декабря неразорвавшуюся ракету обнаружили около города Бричаны на севере Молдавии. 31 октября обломки сбитой ракеты упали в молдавском селе Наславча.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что осколки ракет, которые нашли в Молдавии, могут свидетельствовать о желании участников конфликта втянуть Кишенев в круг врагов Москвы.

