На севере Молдавии упала ракета

Фото: border.gov.md

В городе Бричаны на севере Молдавии упала неразорвавшаяся ракета, сообщает Министерство внутренних дел республики в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). О жертвах и пострадавших в ведомстве не говорят. Также не уточняется, чья именно ракета прилетела на территорию страны. Сейчас место приземления снаряда и прилегающие территории оцеплены, на месте работают экстренные службы.

Некоторое время назад возле города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный объект был обнаружен патрулем пограничной полиции, который из-за сегодняшних российских бомбардировок усилил свое внимание, — говорится в сообщении МВД.

Территория, где была обнаружена ракета, изолирована, на месте ждут прибытия специализированных служб МВД.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Николаеве, Житомире, Кривом Роге, Харькове, Киеве, а также в Одесской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Николаевской областях. По сообщениям некоторых источников, в регионах пропадает электричество и водоснабжение. Кроме этого, в ряде областей Украины отключена мобильная связь и интернет.

До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как утверждают авторы Telegram-канала «Труха Украина», 5 декабря на территории страны может упасть около 100 ракет. Официально эти цифры не подтверждаются.