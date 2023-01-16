На румынском курорте обнаружили обломок ракеты Agerpres: обломок ракеты нашли возле курорта в румынском городе Констанце

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около курорта в румынском уезде Констанца был обнаружен обломок ракеты, сообщает агентство Agerpres. По информации саперов, найденный обломок является ракетным ускорителем. Его передали для изучения в Минобороны страны.

Бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям «Добруджа» уезда Констанца в воскресенье прибыла на берег Черного моря, между населенными пунктами Перибоиной и Сэчеле, чтобы подобрать элемент, предположительно, являющийся боеприпасом, — указано в сообщении.

15 января патруль пограничной полиции Молдавии ​​обнаружил на участке Ларга в районе Бричаны боевую часть ракеты, начиненную 80 килограммами взрывчатки. Инженеры проведут контролируемый подрыв фрагментов. О падении обломков ракеты в районе Бричаны сообщалось накануне вечером. В Минобороны Молдавии заявили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.

Это уже третий случай падения снарядов на территории Молдавии за время конфликта между Россией и Украиной. 5 декабря неразорвавшуюся ракету обнаружили около города Бричаны на севере Молдавии. 31 октября обломки сбитой ракеты упали в молдавском селе Наславча.