«Мой номер не изменился»: Макрон о возобновлении диалога с Путиным Эммануэль Макрон заявил о готовности возобновить диалог с Владимиром Путиным

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эмммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, трансляция пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе велась в соцсети Twitter (X). Политик отметил, что Париж всегда будет страной, которая не пожалеет сил для достижения результатов.

Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, оказывающей поддержку и не жалеющей своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился, — сказал Макрон.

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин в рамках прямой линии сообщил, что не уклоняется от контактов с главой Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, именно администрация французского президента прекратила взаимодействие с Россией, но Москва к нему готова.

Путин подчеркнул, если интереса нет, «мы обойдемся». РФ не уклоняется от контактов, а если европейские страны не желают общаться, «на нет и суда нет», добавил президент.

Ранее Макрон заявил, что Европе нужна устойчивая система отношений с Россией. Президент Франции отметил, что это связано с тем, что РФ является частью континента в географическом отношении. Он добавил, что европейские страны не должны уворачиваться от диалога между Россией и США по вопросам вооружений.