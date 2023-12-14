Путин признался, готов ли он к контактам с Макроном Путин заявил о готовности к диалогу с Макроном

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии и большой пресс-конференции заверил, что не уклоняется от контактов с лидером Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, именно администрация французского президента прекратила взаимодействие с Россией, но Москва к нему готова.

У нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, во Франции бывал, господин Макрон приезжал в Россию. <...> Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес, пожалуйста, мы готовы, — сказал Путин.

По его словам, если интереса нет, «мы обойдемся». Москва не уклоняется от контактов, а если европейские страны не желают общаться, «на нет и суда нет», добавил Путин.

Ранее Макрон заявил, что Европе нужна устойчивая система отношений с Россией. Президент Франции отметил, что это связано с тем, что РФ является частью континента в географическом отношении. Он добавил, что европейские страны не должны уклоняться от диалога между Россией и США по вопросам вооружений.

До этого французский лидер сообщил, что в будущем может настать момент «честных и хороших» переговоров по Украине с участием России. По его мнению, какое-либо решение на этот счет может принять только Киев, однако пока подходящее время не наступило. При этом Макрон уточнил, что России нельзя позволить одержать вверх. Тогда, подчеркнул политик, в Европе образуется «новая имперская власть», которая будет угрожать бывшим республикам СССР, в частности Грузии и Казахстану.