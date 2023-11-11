Макрон высказался по поводу участия России в переговорах с Украиной Макрон: настанет время, когда Россия и Украина вместе сядут за стол переговоров

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В будущем может настать момент «честных и хороших» переговоров по Украине с участием России, заявил BBC президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, какое-либо решение на этот счет может принять только Киев, однако пока что подходящее время не наступило.

При этом Макрон уточнил, что России нельзя позволить одержать вверх. Тогда, подчеркнул политик, в Европе образуется «новая имперская власть», которая будет угрожать бывшим республикам СССР, в частности Грузии и Казахстану.

Потому что, определенно, то, что Россия делает [на Украине], — это империализм и колониализм, — резюмировал политик.

Ранее французские журналисты сошлись во мнении по поводу полного провала контрнаступления ВСУ: командование не справилось с задачей, несмотря на поставки западной бронетехники и боеприпасов. Эксперты отметили, что Киеву не удалось добиться успеха даже при наличии британских и немецких танков Challenger и Leopard и обучение украинских солдат инструкторами НАТО также не дало никакого результата. Подразделения ВСУ остаются заблокированными у первой линии обороны российской армии, войска смогли продвинуться лишь на небольшое расстояние, и навряд ли у Киева будет шанс повторить попытку контрнаступления в 2024 году, констатировали эксперты.