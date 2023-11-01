Макрон рассказал, какими должны быть отношения Европы с Россией Макрон: Европе нужна устойчивая система отношений с Россией

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Эммануэль Макрон

Европе нужна устойчивая система отношений с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед студентами Казахского гуманитарного юридического университета имени М. С. Нарикбаева. По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с тем, что РФ является частью континента в географическом отношении. Он добавил, что европейские страны не должны отдаляться от диалога между Россией и США по вопросам вооружений.

Россия — это часть Европы в географическом отношении, и поэтому мы должны строить устойчивую систему отношений между членами ЕС, государствами, не входящими в организацию, и Россией, — сказал Макрон.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит Макрона в Астану 1 ноября является историческим. По его словам, сотрудничество между двумя странами динамично развивается, при этом ему надо придать дополнительный импульс. В свою очередь Макрон высоко оценил уровень отношений между странами.

До этого сообщалось, что Макрон запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Отмечается, что обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.