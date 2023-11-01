Токаев одним словом охарактеризовал визит Макрона в Казахстан Токаев: визит Макрона в Казахстан 1 ноября является историческим

Фото: IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Астану 1 ноября является историческим, заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, которые приводятся на сайте главы республики, сотрудничество между двумя странами динамично развивается, при этом ему надо придать дополнительный импульс. В свою очередь Макрон высоко оценил уровень отношений между странами.

Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными, — сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что Макрон запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Отмечается, что обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.

Макрон намерен заручиться контрактами на поставки урана, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива. Также отмечается, что президент Франции хочет оказать влияние на зависимость Казахстана и Узбекистана от России и обсудить углубление присутствия атомной компании Orano SA в Центрально-Азиатском регионе.

До этого стало известно, что лидеры Казахстана и Франции планируют обсудить укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества.