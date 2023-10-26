Один из лидеров стран Европы намерен посетить Казахстан Макрон прибудет с официальным визитом в Казахстан 1 ноября

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы республики Касыма Жомарта Токаева в Telegram-канале. Европейский политик прибудет в страну 1 ноября. Стороны планируют обсудить укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества.

1 ноября 2023 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан. В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки, — говорится в сообщении.

Кроме того, Францию намерен посетить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вместе с президентом он обсудит расширение сотрудничества в различных сферах, в том числе культурно-гуманитарной.

Ранее в Москву с официальным визитом прибыл генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт. Соответствующее приглашение ему отправил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В рамках визита генсек ЛАГ проведет переговоры с главой МИД, были обсуждены различные темы, в том числе конфликт на Ближнем Востоке.