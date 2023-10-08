Генсек Лиги арабских государств приедет в Москву

Фото: Mengtao/Xinhua/Global Look Press

Ахмед Абуль Гейт

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт прибудет с официальным визитом в Москву, сообщила организация в Twitter (X). Соответствующее приглашение ему отправил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье утром в российскую столицу Москву с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, — говорится в сообщении.

В рамках визита генсека ЛАГ состоятся его переговоры с российским министром. Стороны обсудят темы, представляющие взаимный интерес, в частности эскалацию конфликта в секторе Газа.

Ранее Москву посетил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. В ходе своего визита в российскую столицу он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. При этом в Кремле и Минобороны эту информацию не комментировали.

Халифа Хафтар посетил Москву 26 сентября. В рамках переговоров с ответственными лицами РФ он обсудил ситуацию в Ливии. Также были затронуты темы двусторонних отношений, пути их укрепления и развития.