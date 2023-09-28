ЛНА: Хафтар встречался с Путиным и Шойгу в Москве

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Халифа Хафтар

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в ходе визита в Москву провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщили на странице ЛНА в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). В Кремле и Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Главнокомандующий ЛНА маршал Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу в российской столице Москве, — сообщила пресс-служба ливийской армии.

Ранее сообщалось, что ливийский военачальник посетил российскую столицу с визитом 26 сентября и провел переговоры с ответственными лицами РФ, на которых обсуждалась ситуация в Ливии. Также были затронуты вопросы двусторонних отношений, пути их укрепления и развития. По данным пресс-службы ЛНА, Хафтара встречал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Издание Al-Marsad сообщало, что главнокомандующий ЛНА совершил «короткий рабочий визит» по приглашению Шойгу.

Минобороны РФ сообщало, что 22 августа делегация во главе с Евкуровым прибыла в Ливию для обсуждения перспектив сотрудничества в борьбе с терроризмом и других аспектов взаимодействия. В МО подчеркивали, что это стало первым официальном визитом военной делегации РФ в Ливию.