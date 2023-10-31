Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан Bloomberg: Макрон отправится в Казахстан и Узбекистан на поиски урана

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как отмечает агентство, обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.

Казахстан имеет ключевое значение для энергетической безопасности Франции. Визит Макрона послужит напоминанием о том, что Париж готов к расширению сотрудничества, — заявил парижский исследователь Французского института международных отношений Майкл Левистоун.

Макрон намерен заручиться контрактами на поставки урана, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива. Также отмечается, что президент Франции хочет оказать влияние на зависимость Казахстана и Узбекистана от России и обсудить углубление присутствия атомной компании Orano SA в центральноазиатском регионе.

Макрон посетит Казахстан с официальным визитом 1 ноября. Стороны планируют обсудить укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества. На следующий день французский лидер отправится в Узбекистан.