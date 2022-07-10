Минобороны России показало работу «Аллигаторов» на Украине Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ вертолетами Ка-52

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Минобороны России опубликовало видео, запечатлевшее работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». На видеофрагменте показано, как машина вылетает с базы на задание, а после выпускает ракеты по наводке ВС РФ. Снаряды были выпущены по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ с дистанции, превысившей пять километров, передает РИА Новости.

Минобороны РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 украинских опорных пунктов и бронетехники с дистанции более пяти километров, — говорится в сообщении.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 на Украине. На видео показано, как борт ведет огонь по целям, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Уточняется, что по завершении боевых заданий экипаж вертолета уничтожил опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.

Кроме того, сотрудники военного ведомства опубликовали кадры боевой работы ракетных войск и артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции на Украине. В ролике с разных ракурсов демонстрируется залповый огонь передвижных ракетных комплексов.