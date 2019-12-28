https://static.news.ru/photo/c9b06008-2ae8-11ea-9237-fa163e074e61_660.jpg Антониу Мачеревич Фото: Grzegorz Michaowski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Экс-министр обороны Польши Антониу Мачеревич обвинил российского лидера Владимира Путина в желании уничтожить польско-американский альянс.

Высказывания президента России относительно действий польского руководства в 30-х годах ХХ века бывший министр охарактеризовал как политическую агрессию против страны. По его словам, это является предзнаменованием покушения на существующий политический порядок в Европе и, в частности, на альянс Варшавы и Вашингтона, а также на центрально-европейский союз «Трёхморье», сообщае т РИА Новости.

Ранее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который 1930-х годах пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Это стало поводом для вызова посла РФ в Польше в МИД страны.

Как писал NEWS.ru, инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, Варшава пытается переиграть ситуацию в свою пользу и расставить нужные представителям власти страны акценты.