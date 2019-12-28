https://static.news.ru/photo/7b54a5a8-2aa8-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер МИДа России Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши после того, как президент РФ Владимир Путин резко высказался о польском после-антисемите Юзефе Липском, в 1938 году поддержавшем Адольфа Гитлера.

По мнению Захаровой, эта ситуация — попытка Польши переиграть ситуацию в свою пользу и расставить нужные представителям власти страны акценты. Россия же, подчеркнула представитель МИДа, привержена юридическому описанию и юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом итогов Второй Мировой войны. Об этом она заявила в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Как писал NEWS.ru ранее, Путин назвал посла сволочью и фашистской свиньей, ссылаясь на архивные документы, в которых содержатся сведения о том, что Липский пообещал поставить в Польше памятник Гитлеру, если он сошлёт всех евреев в Африку. В Польше отреагировали на резкие высказывания российского лидера.