https://static.news.ru/photo/081688ec-29d9-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков высказался относительно реакции польских властей на характеристику, данную президентом РФ Владимиром Путиным послу Юзефу Липскому, поддержавшему в 1938 году Адольфа Гитлера.

Ранее Путин назвал посла сволочью и фашистской свиньей, ссылаясь на архивные документы, в которых содержатся сведения о том, что Липский пообещал поставить в Польше памятник Гитлеру, если он сошлёт всех евреев в Африку. В Польше отреагировали на резкие высказывания российского лидера.

Задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом, — написал Пушков в своём микроблоге, комментируя реакцию польских властей.

Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 28, 2019

NEWS.ru уже сообщал, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева пригласили на беседу в Министерство иностранных дел Польши после заявлений президента РФ Владимира Путина о главе польской дипмиссии в фашистской Германии.Как пояснил дипломат, он встретился с директором восточного департамента ведомства и разговор был жёстким, но корректным.