https://static.news.ru/photo/2eb0872c-2921-11ea-bdad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что его пригласили на беседу в Министерство иностранных дел Польши после заявлений президента РФ Владимира Путина о главе польской дипмиссии в фашистской Германии.

Как пояснил дипломат, он встретился с директором восточного департамента ведомства и разговор был жёстким, но корректным. Сергеев ознакомился с позицией польской стороны и изложил своё видение ситуации, сообщает РИА Новости.

Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе, — резюмировал Сергеев.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Запись в дневнике польского дипломата Путин прокомментировал 24 декабря на заседании коллегии Министерства обороны РФ. Президент сказал про посла Польши, что он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве.