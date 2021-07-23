Литве не хватило колючей проволоки для строительства забора

Литва приостановила строительство заграждения на границе с Белоруссией из-за отсутствия колючей проволоки. Для реализации этих целей требуется помощь других стран. Об этом сообщает издание BNS со ссылкой на министра внутренних дел страны Арнольдаса Абрамавичюса.

Вооруженные силы Литвы сообщили, что удалось установить лишь 1,5 км проволочной стены. Однако дальнейшее строительство стало невозможным из-за отсутствия материалов.

Сейчас мы ищем страны, у которых могли бы купить колючую проволоку. Ближайшая страна — Польша, но Польша также разместила заказ на охрану своей границы, а Литва не производит необходимый диаметр, — отметил министр.

Также Литва ищет страны, которые могли бы предоставить проволоку на двусторонней основе либо в качестве подарка. Однако именно такие товары не подпадают под европейский механизм гражданской защиты, так как это продукт особого назначения, которым нельзя делиться, сообщил Абрамавичюс.

Ранее МИД Литвы раскрыл гражданство бегущих из Белоруссии нелегалов. Наибольшую долю мигрантов, которые пытаются нелегально проникнуть в Литву с территории Белоруссии, составляют граждане Ирака. Общее число нелегалов, которые были задержаны Вильнюсом с начала этого года при пересечении белорусско-литовской границы, достигает 2430 человек.