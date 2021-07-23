МИД Литвы раскрыл гражданство бегущих из Белоруссии нелегалов

Наибольшую долю мигрантов, которые пытаются нелегально проникнуть в Литву с территории Белоруссии, составляют граждане Ирака. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе литовского МИД, уточнив, что с центральным правительством в Багдаде Вильнюс ведёт наиболее активный диалог по предотвращению незаконного потока.

Общее число нелегалов, которые были задержаны Вильнюсом с начала этого года при пересечении белорусско-литовской границы, достигает 2430 человек. Такие данные по состоянию на 23 июля привело литовское дипломатическое ведомство.

Эта цифра более чем в 30 раз выше, чем за весь 2020 год, — говорится в комментарии МИД Литвы. — Из задержанных на границе с Беларусью 1380 человек являются или говорят, что они являются гражданами Ирака. В список также вошли 182 конголезских гражданина, 123 камерунца, 78 гвинейцев, 74 иранца, 69 человек из Сирии и столько же из Афганистана, а также 68 граждан России.

В связи с этим основные контакты в сфере предотвращения нелегальной миграции ведутся с Ираком и другими странами региона, подчеркнули в дипведомстве.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис накануне провёл телефонную беседу с иракским коллегой Фуадом Хусейном. Вильнюс выступает за то, чтобы решение проблемы было найдено «по воздушному каналу между Багдадом и Минском».

Власти Литвы не раз отмечали, что проблема миграционного потока создана Минском сознательно — для того чтобы надавить на европейские страны. Белорусские власти политической подоплёки своих действий не скрывают, однако делают акцент на необходимости снять с Белоруссии все санкционные меры, чтобы на пограничные мероприятия выделялись достаточные средства.