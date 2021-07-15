Пограничная месть: Лукашенко поставил ЕС на грань кризиса

Власти Литвы обратились к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой дать ответ на миграционный кризис, вызванный наплывом мигрантов с белорусской территории. Число нелегалов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана, которые пытаются прорваться в ЕС, катастрофически растёт. Минск не скрывает, что потворствует натиску приезжих из чувства мести за европейские санкции. В этих условиях Литва пытается обратиться не только к европейской бюрократии, но и к ближневосточным игрокам.

Бюро постоянного представителя Литвы при ООН и международных организациях в Женеве Андрюса Криваса обратилось с призывом к Гранди «публично оценить политику Белоруссии в сфере миграции» и внести соответствующий вопрос в свою повестку дня. Вильнюс считает ситуацию предельно политизированной: резко возросший поток мигрантов в страну, по его оценкам, спровоцирован Минском. С начала года на границе с РБ литовские пограничники задержали 1 738 нелегалов. Это примерно в 21,5 раза больше, чем за минувший год. По официальным оценкам, это выходцы преимущественно из государств Среднего Востока. В связи с этим со 2 июля в Литве действует режим чрезвычайной ситуации.

Арвидас Анушаускас wikimedia.org

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил 15 июля, что агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex решило направить в страну сотню специалистов.

Литва определила свои неотложные потребности в людях и технике по охране границы с Белоруссией и сообщила об этом Frontex, — пояснил глава оборонного ведомства. — В ближайшие недели число персонала агентства, направленного к нам, составит до 100 человек.

Анушаускас обратил внимание на то, что его страна нуждается сейчас не только в специалистах, которые займутся физической охраной границы, но также в экспертах «в сфере миграции, переводчиках, консультантах с опытом общения с мигрантами».

Переадресация Ближнему Востоку

Для того, чтобы обсудить поток выходцев из ближневосточных стран в ЕС, в Анкару накануне отправился министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу литовский министр заявил, что его страна считает необходимым уменьшить число авиарейсов из Стамбула в Минск, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов, попадающих к ней с белорусской территории. Именно этим маршрутом часто пользуются потенциальные нелегалы.

Предположительно около 20% пассажиров, которые прибывают транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами, — уточнил Ландсбергис.

Габриэлюс Ландсбергис M. Popow via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Литовский министр подчеркнул, что поддержка со стороны Турции и её безусловный опыт в борьбе с нелегальной миграцией очень важны для Литвы. Чавушоглу в свою очередь заверил коллегу, что Анкара готова к такому сотрудничеству. На этой неделе в Турцию должна прибыть группа литовских экспертов, которые обсудят план совместных действий.

Турецкая сторона сама является одним из гарантов того, что миграционный поток с Ближнего Востока в страны Евросоюза не превысит кризисные показатели. Однако вопрос является элементом торга между Анкарой и Брюсселем.

Без права на послабления

Минск не скрывает, что ситуация является ответом на оказываемое на него давление со стороны Запада. По этой интерпретации, белорусскому руководству пришлось перенаправить ресурсы, предназначенные для мер по укреплению границы, на устранение последствий международных санкций. Всю вину за масштабы кризиса Александр Лукашенко предсказуемо проецирует на западные страны. Так, ранее комментируя пограничную ситуацию, он не преминул обратить внимание на то, что сейчас происходит в Афганистане, когда американский контингент в сжатые сроки покидает Исламскую Республику, так и не поборов проблему терроризма.

В Минске, впрочем, делали оговорку, что готовы уладить кризисные моменты, если евросообщество пересмотрит свою санкционную политику. Однако Брюссель показывает, что не только не готов идти на уступки непризнанному с его стороны руководству Белоруссии, но и вполне может применить новый комплект мер. На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД верховный представитель еврообъединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заметил, что государства ЕС «готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления». Это, по его словам, могут быть «дополнительные экономические меры». Боррель в этой связи заметил, что миграционный кризис уже затронул и польские границы.