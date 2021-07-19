Лукашенко рассказал о роли Литвы в проблемах нелегальной миграции
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
16:45, 19 июля 2021
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
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В Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.
Комментируя упрёки в адрес Белоруссии по поводу причастности к нелегальной миграции, белорусский лидер отметил, что литовцы, поляки, немцы или французы хотят скрыть истинную причину случившегося.
Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя, — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что Белоруссия готова оказать помощь в решении вопросов с нелегальными мигрантами.
Ранее власти Литвы начали строительство стены на границе с Белоруссией. Пограничники должны указать на самые небезопасные участки, чтобы ограждение появилась там в первую очередь. Строительство будет состоять из трёх этапов, первым из которых будет установка проволочного заграждения. Так власти хотят защититься от потока нелегалов из Белоруссии.