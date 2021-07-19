Лукашенко рассказал о роли Литвы в проблемах нелегальной миграции

Фото: president.gov.by

Белоруссия и Россия вместе способны противостоять любому санкционному давлению. В этой связи Минску важна поддержка Москвы. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, слова которого приводит БелТА.

Он отметил, что работа над совместным планом Белоруссии и России против санкций Запада уже началась. Головченко не стал раскрывать суть этого документа. Премьер-министр Белоруссии лишь подчеркнул, что направления работы включают...