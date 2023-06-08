Литва присоединилась к иску Украины против России

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Эвелина Добровольска

Литва присоединилась к иску Украины против России, сообщила министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска в эфире радиостанции Ziniu Radijas. Она отметила, что Международный суд ООН в Гааге разрешил прибалтийской стране участвовать в судебном разбирательстве.

Нас проинформировали, что Международный суд в Гааге разрешил Литве участие в деле «Украина против России». Теперь в течение месяца мы должны представить свои соображения, — заявила Добровольска.

Киев 6 июня обвинил Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

7 июня генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. По его словам, украинская сторона предоставила МУС первичную информацию по ЧП.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции был выгоден Киеву и мог являться попыткой блокировать Вооруженные силы России.