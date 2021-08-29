Литва получит помощь от Польши для охраны границы с Белоруссией

Польша поможет Литве в охране границы с Белоруссией. Литовская республика получит полицейских: они будут помогать в обеспечении безопасности границ литовского государства, поскольку оно является стратегическим партнёром Польши, заявил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство Литвы обратилось к нам с просьбой о поддержке, — сказал Каминьский на пресс-конференции в понедельник.

Напомним, что в последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от Латвии и Польши оказать помощь мигрантам, которые находятся на их границах с Белоруссией. В ЕСПЧ по данному вопросу обращались гражданине Афганистана и Ирака курдского происхождения. Они хотели попасть в Латвию и Польшу и не могут вернуться на территорию Белоруссии.