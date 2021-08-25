ЕСПЧ обязал Латвию и Польшу помочь мигрантам на границе с Белоруссией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от Латвии и Польши оказать помощь мигрантам, которые находятся на их границах с Белоруссией, сообщает РИА Новости.

Суд постановил <...> потребовать, чтобы власти Польши и Латвии обеспечили всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильём, — отмечается в заявлении ЕСПЧ.

Кроме того, суд указал, что назначенные им меры должны применяться в течение трёх недель, до 15 сентября включительно. В ЕСПЧ пояснили, что его решение не является требованием от Латвии и Польши пропустить заявителей на свою территорию.

В ЕСПЧ по данному вопросу обращались гражданине Афганистана и Ирака курдского происхождения. Они хотели попасть в Латвию и Польшу и не могут вернуться на территорию Белоруссии.

Ранее стало известно, что Латвия может в ближайшее время начать строить стену на границе с Белоруссией при сохранении напряжённой ситуации из-за мигрантов. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс. По его мнению, власти Белоруссии используют выходцев с Ближнего Востока в качестве инструмента гибридной войны.