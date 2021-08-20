Польша переложила ответственность за мигрантов на границе на Белоруссию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе находятся на территории Белоруссии, там нет никакой нейтральной зоны. Об этом сообщает «Красная Весна».

СМИ, в том числе польские, распространяют в том числе ложную информацию о том, что иммигранты находятся в «нейтральной полосе», однако в международном праве такой категории не существует, и указанные лица всё ещё находятся в Белоруссии, — сказал чиновник.

Он обсудил это с премьер-министрами Латвии, Литвы и Эстонии, и был сделан вывод, что именно белорусские власти отвечают за граждан других стран, которых они допустили на свою территорию.

Группа афганских мигрантов 13 дней перемещается между Белоруссией и Польшей. Их не пустили в Польшу при попытке нелегально пересечь границу.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в «грязной игре» на польско-белорусской границе. Он считает, что обострили проблему с мигрантами российские власти.