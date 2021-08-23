Польша вслед за Литвой захотела отгородиться от Белоруссии «стеной»

Польские власти захотели вслед за своими коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Об этом рассказал министр обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.

На границе с Белоруссией появится новый солидный забор высотой 2,5 метра, — заявил министр.

Он также подчеркнул, что пограничной охране будут оказывать помощь ещё больше солдат.

Ранее Польша обвинила в миграционном кризисе Россию. Блащак считает, что Россия ведёт «грязную игру» на польско-белорусской границе. Он убеждён, что Москва обострила проблему с мигрантами. Министр отметил, что порча ограждения на границе с Польшей произошла лишь из-за умышленных действий белорусских силовиков.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе находятся на территории Белоруссии, поскольку между странами нет никакой нейтральной зоны. Политик обсудил проблему мигрантов со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы.

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Глава республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.