Королевские военно-воздушные силы Великобритании испытывают трудности с обучением новобранцев из-за неисправности большей части реактивных самолётов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на внутренние документы военного ведомства. Отмечается, что нынешний кризис возник в том числе из-за потребности в большем числе инструкторов, а также из-за наплыва иностранных студентов, желающих пройти курсы. По словам журналистов, аналогичные трудности испытывают с подготовкой пилотов для военно-транспортных самолётов.
Способность Великобритании обучать пилотов быстрых реактивных самолетов находится в кризисе из-за неисправности воздушных судов, потребности в большем количестве инструкторов и притока иностранных студентов, заполняющих курсы, — сказано в публикации.
Командование королевских ВВС рассматривает вариант принудительного увольнения 30 новобранцев, но в Министерстве обороны страны опасаются репутационных рисков.
Министр обороны Израиля ранее утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов «для оперативных целей». Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации.