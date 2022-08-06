Королевские военно-воздушные силы Великобритании испытывают трудности с обучением новобранцев из-за неисправности большей части реактивных самолётов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на внутренние документы военного ведомства. Отмечается, что нынешний кризис возник в том числе из-за потребности в большем числе инструкторов, а также из-за наплыва иностранных студентов, желающих пройти курсы. По словам журналистов, аналогичные трудности испытывают с подготовкой пилотов для военно-транспортных самолётов.