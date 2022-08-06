Кандидат на пост премьера Великобритании допустил выход Лондона из ЕСПЧ Сунак: Лондон может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ

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Великобритания может рассмотреть вариант выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил во время четвертых выборных выступлений в Истборне кандидат на пост премьер-министра Соединенного королевства, бывший министр финансов Риши Сунак. По его словам, это произойдет в тм случае, если другие варианты решения миграционного кризиса не сработают. Трансляция выступления политика велась на YouTube-канале издания Sun.

Возможно, нам придется, нельзя исключать никаких вариантов, — сказал Сунак.

Он также пообещал сделать все возможное для реализации согласованной с Руандой миграционной политики для обеспечения контроля за границами Великобритании.

Миграционное соглашение между двумя странами было подписано 13 апреля текущего года. Оно предусматривает возможность депортации в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации лиц, которых британское правительством признает нелегальными мигрантами. Данная мера вызваала критику со стороны правозащитников и ряда политиков, считающих, что остановить таким образом поток мигрантов не получится.

Высылка мигрантов в Руанду должна была состояться 14 июня, однако ЕСПЧ вынес решение об отмене. Лондон остался недоволен таким развитием ситуации.

Ранее бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию также могут быть высланы в Руанду. При этом он добавил, что всё же считает такую ситуацию маловероятной.