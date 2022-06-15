Джонсон хочет отправить нелегальных мигрантов в Руанду, но королева против Решение британского премьера устроить лагерь передержки нелегалов в Руанде на фоне возможной войны Руанды и ДРК выглядит слишком «колониальным»

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Борис Джонсон

Крошечная африканская страна Руанда в кои-то веки оказалась в новостях мировых агентств, причем по нескольким поводам сразу. Последний раз о Руанде в мире вспоминали в 1994 году в связи с кровавым внутренним межэтническим конфликтом, когда племя хуту устроило геноцид племени тутси (тогда погибли около полумиллиона человек). На этой неделе о Руанде снова говорят, поскольку Британия решила устроить там лагерь для мигрантов, нелегально проникших в Соединенное Королевство. С начала года в Британию через Ла-Манш прибыли около 10,5 тысячи нелегальных «мореплавателей».

Такое сотрудничество в Лондоне назвали «партнерством». При этом Британия даже не является для Руанды бывшей метрополией, так как эта страна была колонией сперва Германии, а затем Бельгии. Хотя формально задачей такого «партнерства» Лондон объявляет стремление «прекратить опасный и угрожающий жизни людей маршрут через Ла-Манш», правительство Бориса Джонсона даже не пытается скрывать, что отправка нелегалов не куда-нибудь, а именно в Руанду имеет целью отпугнуть беженцев, стремящихся обосноваться в Соединенном Королевстве.

Более того, Джонсон заявил, что его правительство готово прекратить членство Британии в Европейской конвенции по правам человека, если та будет юридически несовместима с «руандийским планом».

Юридический мир весьма поднаторел в том, чтобы вставлять правительству палки в колеса в том, что мы считаем очень разумным решением. Если для того, чтобы мы могли исполнять наши решения, придется поменять законы, мы на это пойдем, — пригрозил во вторник премьер.

Мясо по-руандийски

В системе понятий британских тори перспектива жизни в Руанде должна сама по себе выглядеть настолько ужасающей, что одна мысль об этом заставит мигрантов трижды подумать, прежде чем пересекать пролив Ла-Манш. А что для самих руандийцев восприятие их родины из Лондона как «отстойника» может выглядеть оскорбительно, консерваторов, видимо, волнует меньше, чем вечеринки, которые их лидер устраивал в разгар пандемии.

Фото: Stuart Brock/Keystone Press Agency/Global Look Press Мигранты прибывают в гавань Дувра в графстве Кент на катере пограничных сил после пересечения Ла-Манша

Правительству же Руанды такое решение Даунинг-стрит кажется выгодным. Во-первых, где еще третьесортная страна третьего мира может похвастаться «равноправным партнерством» с ядерной державой. Во-вторых, в Кигали только рады, что Лондон берет всю финансовую сторону вопроса на себя, так как часть денег, выделяемых на обустройство и содержание беженцев из британской казны, неминуемо попадет в казну руандийскую.

Для Руанды приглашение её в качестве партнера Британии в самом деле очень лестный выбор, если оставить за скобками довольно противоречивое содержание их сотрудничества, объяснил NEWS.ru африканист Евгений Корендясов.

Руанда, несмотря на свое трагическое прошлое, сегодня находится на хорошем счету в глазах мирового сообщества. По темпам экономического развития — 8–10% в год, страна входит в первую десятку в мире. Кроме того, у её властей имеется богатый опыт администрирования всего круга вопросов, связанных с мигрантами, потому что Руанда постоянно служит прибежищем для бегущих от неурядиц бурундийцев, угандийцев, конголезцев. Другой вопрос, зачем властям Руанды нужны еще и беженцы, привезенные из Европы, когда своих хватает. Но, видимо, в Лондоне правительству Руанды посулили какие-то компенсации «за беспокойство», которые в Кигали сочли привлекательной платой. Евгений Корендясов эксперт Института Африки РАН

То, что кажется само собой разумеющимся консерваторам, выглядит далеко неоднозначным для многих британцев. Хотя большинство из них полностью разделяет антимиграционные и изоляционистские настроения (следствием которых, собственно, и стал Brexit), в Соединенном Королевстве достаточно тех, кто счел руандийское решение Джонсона национальным позором как для руандийцев, так и для британцев.

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press Протестующий держит плакат «Остановите полет в Руанду» во время демонстрации

По мнению этих совестливых подданных Её Величества, решение о высылке нелегалов в Центральную Африку правящая партия тори приняла в попытке снискать популярность у самых консервативно, чтобы не сказать экстремистски настроенных избирателей. Консерваторы рискуют потерять два округа в ходе предстоящих на будущей неделе перевыборах в графстве Девон. Поэтому они, как считают местные политологи, готовы пойти ва-банк.

По выражению руководителя правозащитной группы «Движение за справедливость» Карен Дойл, тори таким образом «подбрасывают свежее мясо расистам». Она призвала брать пример с соседней Ирландии, власти которой в июне объявили всеобщую «иммиграционную амнистию».

У Британии имеется моральное обязательство облегчать участь беженцев, поскольку она сама в разные периоды истории внесла свой вклад в создание кризисных ситуаций в их странах. Но наше правительство использует беженцев в своих политических целях, бросая свежее мясо расистски настроенным избирателям, — заявила она.

Своё возмущение решением премьера, от которого за версту пахнет если не расизмом, то колониалистским духом, выразила также англиканская церковь устами принца Чарльза, который назвал это решение «возмутительным» (главой церкви является британский монарх, тем самым Елизавета II через наследника престола высказала собственное неодобрение планов по депортации беженцев в Африку).

Нелегалы могут пожаловаться

Неодобрение со стороны престола, а также беспрецедентный нажим правозащитников спасли семерых нелегалов, которые уже сидели в самолете на ВПП авиабазы Boscombe Down: их высадили и вернули обратно в терминал рано утром 15 июня. Депортация еще 123 нелегалов по руандийской схеме также приостановлена. Как признался сам Борис Джонсон, на Даунинг-стрит,10, меньше всего ожидали, что критика этой схемы произойдет из Виндзорского замка.

Фото: Ji Li/XinHua/Global Look Press Кигали. Руанда

Это не означает, что семерке разрешено будет остаться в Британии насовсем; однако они смогут находиться там всё время, пока Home Office (МВД Британии) будет решать их судьбу. В любом случае для этой группы такой вариант является более привлекательной альтернативой тому, чтобы оказаться в нищей Руанде за тысячи миль от «цивилизованного мира». Кроме того, гонять ради нескольких правонарушителей целый самолет на другой конец Земли и обратно выглядит транжирством средств и не стоящим свеч увеличением углеродного следа.

Даже если Home Office подтвердит правомерность высылки этой группы (а скорее всего, так и будет, поскольку данное дело является образцово-показательным для всех желающих повторить такой эксперимент), нелегалы имеют право оспорить это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Если, конечно, угроза Джонсона аннулировать участие Британии в Европейской конвенции не окажется фигурой речи.

Поскольку ЕСПЧ, как правило, рассматривает дела годами, «великолепная семерка» по-прежнему будет ждать вердикта на британской земле, что при любых обстоятельствах лучше, чем делать это же в Руанде, где помимо обычных жизненных лишений назревает очередной военный конфликт. Получается, что сбежавшие от голода и войн в своих родных странах мигранты снова оказались бы посередине военного конфликта, только на этот раз совершено чужого для них.

Когда Руанда нападет на ДРК?

Речь идет о нависшей над Руандой угрозе войны с соседней Демократической Республикой Конго (ДРК), что полностью обнуляет выбор Лондоном первой из них как «в целом безопасного места для искателей убежища» (этим кабинет Джонсона обосновывает своё «партнерство» с Кигали).

Власти ДРК во вторник обвинили Руанду в намерении совершить агрессию и оккупировать приграничные области. Можно ли верить этим обвинениям — неясно. Но по крайней мере ДРК с населением 108 млн человек является второй по площади страной Черного континента, в то время как в Руанде проживает 12,6 миллиона и по территории она меньше, чем любая из провинций ДРК.

Фото: Cyril Ndegeya/XinHua/Global Look Press Руандийские солдаты ждут посадки на самолет

Опасаться, что нынешние трения могут перерасти в крупномасштабную войну, вряд ли приходится, убежден и Евгений Корендясов.

Мировое сообщество, в частности Евросоюз, извлекли уроки из многосторонней войны, в которой Руанда и Конго (тогда Заир) участвовали по разные стороны фронта. Сейчас Европа и ООН просто не допустят разрастания возможного конфликта до масштабов шире, чем приграничные перестрелки. Военные Конго в состоянии проглотить Руанду и не поперхнуться, вопрос в том, что им не дадут это сделать внешние силы. Евгений Корендясов эксперт Института Африки РАН

Две страны уже воевали друг с другом в начале 2000-х годов, но тогда каждая из них принимала участие в противоборствующих коалициях, что дало основание западным журналистам называть те события «африканской Первой мировой войной». На этот раз ДРК и Руанда рискуют сойтись в поединке, который вряд ли привлечет большое внимание за пределами региона как в силу его удаленности от Европы и Америки, так и из-за «бессознательного расизма» западного сообщества.

Фото: IMAGO/Joerg Boethling/Global Look Press Черепа и человеческие кости в церкви недалеко от столицы Руанды. Сегодня церковь представляет собой мемориал

Дополнительной «сурдинкой» назревающей войны между африканскими странами служит конфликт на Украине, который оттягивает на себя внимание европейцев и американцев, опять же, из-за географической и расовой близости к тем и другим.

Власти Руанды надеются, что мировое сообщество поглощено войной на Украине и никто поэтому не обратит внимание на руандийскую агрессию здесь. Люди здесь страдают так же, как и в других войнах. Запад влил в Украину миллиарды и ввёл санкции против России. Как можно закрывать глаза на страдания в других регионах? — заявил, в частности, нобелевский лауреат из ДРК Денис Муквеге.

Утверждения конголезских властей обоснованы тем, что «повстанцы» из «Движения 23 Марта» (М23) захватили в понедельник приграничный городок Бунагана в провинции Северное Киву.

Хотя М23 является конголезской же группировкой и ведет войну с правительственной армией много лет, в Киншасе заявили, что за повстанцами стоит Руанда. На том основании, что боевики принадлежат к племени тутси, составляющем большинство населения Руанды. В Кигали такие подозрения всегда отвергали и, в свою очередь, обвиняли власти Конго в том, что те дали убежище боевикам хуту, виновным в уничтожении 800 тысяч тутси в 1994 году.