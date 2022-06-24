Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду Джонсон не исключил высылку незаконно въехавших в Британию украинских беженцев в Руанду

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Борис Джонсон

Украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду. Такой вариант решения проблемы не исключил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. Об этом пишет газета The Guardian.

Миграционное соглашение между двумя странами было подписано 13 апреля текущего года. Оно предусматривает возможность депортации в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации лиц, которых британское правительством признает нелегальными мигрантами.

23 июня Борис Джонсон посетил столицу Руанды, город Кигали. В ходе визита у него поинтересовались, будут ли депортированы сюда беженцы из Украины, прибывшие в Великобританию нелегальным способом — например, на лодке через Ла-Манш.

Мы выдаём украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально <...>, я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти, — заявил Джонсон.

При этом он добавил, что всё же считает такую ситуацию маловероятной.

Ранее сообщалось, что сотни украинских семей остались без крова в Англии, прибыв в страну по визам, которые предусматривают обеспечение их жильём. К настоящему времени за помощью в связи с отсутствием жилья обратились как минимум 180 одиноких совершеннолетних украинцев и 480 украинских семей с детьми. По данным СМИ, подобные проблемы фиксируются и в случае с программой Homes for Ukraine («Дома для Украины»), и в случае виз по семейной схеме, хотя правительство Британии заверяет в обратном.