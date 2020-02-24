https://static.news.ru/photo/d203465c-571c-11ea-a008-fa163e074e61_660.jpg Людовик Орбан Фото: Xinhua/Global Look Press

Конституционный суд (КС) Румынии пришёл к выводу, что между главой государства и парламентом страны существует правовой конфликт из-за назначения лидера Национал-либеральной партии (НЛП) Людовика Орбана на должность премьер-министра.

Это значит, что Орбану нельзя занимать пост главы кабмина, а президент Клаус Йоханнис обязан предложить новую кандидатуру, говорится на сайте инстанции.

Предыдущее правительство Орбана 5 февраля 2020 года ушло в отставку после вотума недоверия. Его объявил парламент по предложению Социал-демократической партии (СДП).

Однако это не помешало Йоханнису на следующий же день поручить формирование кабмина вновь Орбану, надеясь, что удастся спровоцировать досрочные выборы. Позже социал-демократы обратились в КС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что партия «Согласие» собирается оспорить в Конституционном суде Латвии проект роспуска Рижской думы, рассказал лидер политической организации Янис Урбанович. Он считает, что принятие документа нарушает закон из-за его мотивации — якобы неспособности муниципалитета справиться с проблемой организации вывоза мусора.

За роспуск выступили 66 депутатов, 22 — против. Для принятия законопроекта было необходимо, чтобы проголосовал 51 парламентарий.