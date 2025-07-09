ЕС может выделить Украине еще €100 млрд помощи Bloomberg: в Евросоюзе хотят создать фонд в €100 млрд для поддержки Киева

Евросоюз может включить в проект своего бюджета €100 млрд (7,8 трлн рублей) для помощи Украине, пишет Bloomberg. Эти средства, предположительно, будут выделены в специальный фонд.

По словам источников агентства, эти средства могут войти в проект бюджета ЕС на семилетний период — с 2028 по 2035 годы. Предварительно проект должны представить 16 июля, однако некоторые его детали могут доработать позднее.

Ранее сообщалось, что Европейский союз экстренно изучает возможности для покрытия дефицита бюджета Украины. Отмечается, что дыра в украинских финансах составляет $19 млрд (более 1,4 трлн рублей).

По словам неназванного высокопоставленного европейского политика, стороны рассчитывали, что огонь будет прекращен в текущем году. Теперь ЕС вынужден пересчитывать расходы, при этом фактор дефицита бюджета Украины остается, несмотря на все попытки его уменьшить.

До этого стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля. Переговоры проведут министр обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Кит Келлог.