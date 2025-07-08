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08 июля 2025 в 11:28

Многомиллиардная дыра в бюджете Украины стала головной болью для ЕС

FT: Евросоюз экстренно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в $19 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз экстренно изучает возможности для покрытия дефицита бюджета Украины, сообщает газета Financial Times (FT). По данным издания, дыра в украинских финансах составляет $19 млрд (более 1,4 трлн рублей).

Брюссель в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в $19 млрд в следующем году <…> Еврокомиссия обсуждает варианты со странами ЕС, в том числе направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы поддержки Киева со стороны G7, а также дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС, — сказано в материале.

По словам неназванного высокопоставленного европейского политика, стороны рассчитывали, что огонь будет прекращен в текущем году. Теперь ЕС вынужден пересчитывать расходы, при этом фактор дефицита бюджета Украины остается, несмотря на все попытки его уменьшить, отмечают авторы.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что Южная Корея и Япония продолжают помогать Украине, поставляя оружие для ВСУ. По его словам, схемы поставок разнообразны и в них участвуют не только европейские страны, но и другие государства, маскирующие военную помощь под гуманитарные программы.

Прежде сообщалось, что США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля. Переговоры проведут министр обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Кит Келлог.

Украина
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дефицит бюджета
военная помощь
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