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08 июля 2025 в 11:19

«Не всегда Европа»: раскрыто, кто продолжает накачивать Украину оружием

Политолог Перенджиев: Южная Корея и Япония продолжают помогать Украине оружием

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Южная Корея и Япония продолжают помогать Украине, поставляя оружие для ВСУ, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, схемы поставок разнообразны и в них участвуют не только европейские страны, но и другие государства, маскирующие военную помощь под гуманитарные программы.

Работают разные схемы поступления оружия на Украину. Закупает это оружие и передает Украине, кстати, не всегда именно Европа. Есть и другие спонсоры. Этим может заниматься Южная Корея, та же Япония. А деньги, которые выделяются, чаще всего называются «на гуманитарные цели», даже создаются гуманитарные фонды помощи Украине. Турция тоже присоединилась к одному из союзов по обеспечению Украины беспилотниками, — пояснил Перенджиев.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц стремится занять позицию главного «защитника» Евросоюза, используя военную риторику для укрепления своего авторитета и замены в этой роли президента США Дональда Трампа. По его словам, Берлин использует тезис о потенциальной угрозе продвижения российской армии вглубь Европы для оправдания новых поставок вооружений Киеву.

Украина
оружие
Южная Корея
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
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