Глава Еврокомиссии назвала условия переговоров о вступлении Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что президент Украины Владимир Зеленский направил в Еврокомиссию письмо с запросом на вступление Украины в Евросоюз. По её словам, украинцы действительно «принадлежат к европейской семье», но перед обсуждением этого вопроса необходимо добиться завершения российской спецоперации, передаёт ТАСС.

Это будет обсуждаться со странами-членами, но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны, — сказала фон дер Ляйен.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что главы стран Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины на саммите в Париже 10–11 марта. Также отмечается, что послы Союза договорились призвать к первоначальной оценке шансов Киева на присоединение к блоку 27 стран. Несмотря на это, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для этого необходимо добиться прекращения огня на Украине.

О том, что заявка страны на членство в Евросоюзе была успешно зарегистрирована, сообщил представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов. Он добавил, что процедура рассмотрения уже началась.

Главы восьми стран Восточной Европы до этого призвали включить Украину в Евросоюз «из солидарности с народом» этой страны. Свою поддержку высказали: Болгария, Литва, Польша, Латвия, Словакия, Чехия, Словения и Эстония. Они призвали подписать все документы как можно скорее. Лидеры перечисленных стран выражают «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС».