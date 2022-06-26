Глава ЕК назвала Азербайджан альтернативным партнером ЕС в газоснабжении Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан, США и Норвегию альтернативными партнерами ЕС в газоснабжении

Фото: Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по окончании двухдневного саммита в Брюсселе заявила, что Азербайджан является альтернативным партнером Евросоюза в газоснабжении наравне с США и Норвегией, передает издание Pablicist24. Она отметила, что зависимость от ископаемого топлива из России — это «коренная причина проблемы ЕС» в сфере газовой энергетики.

Многое делается для того, чтобы действительно диверсифицировать поставки от российского газа к другим надежным поставщикам. США, Норвегия и Азербайджан являются альтернативными партнерами, — сказала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии также сообщила, что европейские комитеты анализируют, какие меры ЕС и отдельные страны могут принять в случае прекращения российских поставок.

1 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что Азербайджан расширит присутствие на газовом рынке Европы. По его словам, в странах ЕС есть серьезная потребность в азербайджанских нефтегазовых ресурсах. Он также отметил необходимость строительства новой инфраструктуры для их транспортировки.

16 июня Алиев указал, что спрос на азербайджанские энергоресурсы растет с каждым днем, однако его удовлетворение требует усилий. По его словам, страна получила запросы от многих европейских партнеров. Глава государства добавил, что Баку сотрудничает с Европейской комиссией в этом направлении.