13 февраля 2026 в 07:14

Генсек НАТО не смог правильно назвать самую большую страну

Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны Альянса ошибочно назвал Соединенные Штаты самой большой страной в мире, передает РИА Новости. При этом в действительности государство находится лишь на четвертом месте по площади, уступая России, Канаде и Китаю.

Вы должны понимать, что соединенные Штаты — это самая большая страна на Земле, — сказал Рютте.

Таким образом он обосновал отсутствие американского военного министра Пита Хегсета на конференции. По словам Рютте, «США должны заниматься и другими регионами мира».

Ранее Рютте выразил надежду на скорое прекращение огня в зоне украинского конфликта. Он отметил, что Альянс усердно работает над разработкой гарантий безопасности для Киева.

Рютте также заявил, что ответ НАТО на возможную блокаду Сувалкского коридора будет разрушительным. Таким образом он ответил на вопрос, как объединение отреагирует на гипотетические действия России в этом регионе. Комментируя это высказывание, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Рютте занимается словесной эскалацией.

