https://static.news.ru/photo/cd135ebc-66d4-11ea-b8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Дефицит продуктов из-за пандемии коронавируса нового типа не грозит Франции, уверен глава Министерства экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Чиновник призвал соотечественников покупать еду «в обычном режиме».

Безопасность продовольствия во Франции — продуктов питания и продуктов первой необходимости — гарантирована. И она будет гарантирована в ближайшие дни и недели, — приводит слова политика РИА Новости.

Крупные торговые сети заверили, что 90-95% товаров останутся доступными в будущем. По последней информации, во Франции заразились коронавирусом 4499 человек, умер 91 человек.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что в будущем страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.

В этот же день, 15 марта, о закрытии авиа- и автодорожного сообщения с другими странами заявило руководство Узбекистана.