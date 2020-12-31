Франция помогла пострадавшей от землетрясения Хорватии палатками

Франция направила в пострадавшую от землетрясения Хорватию 240 палаток. Об этом сообщили в МИД страны.
По просьбе хорватских властей 240 палаток перевозятся в страну Центром по кризисным ситуациям при поддержке ведомства по делам гражданской обороны Франции и управления гражданской защиты и гуманитарной помощи ЕС, — говорится в Twitter внешнеполитического ведомства.
Землетрясение в Хорватии произошло днём 29 декабря. Толчки магнитудой 6,3 произошли недалеко от столицы страны — Загреба. Они ощущались не только внутри страны, но и в некоторых соседних государствах. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. По данным властей страны, погибли семь человек и пострадали ещё около 30.
Как писал NEWS.ru, хорватское правительство объявило 2 января траурным днём по жертвам стихии. Премьер-министр Андрей Пленкович заявил об открытии государственного счёта для перечисления помощи пострадавшим, а в Минфине страны пообещали выделить около €16 млн районам, где произошли разрушения.