Франция помогла пострадавшей от землетрясения Хорватии палатками

https://static.news.ru/photo/b40b1d78-4b81-11eb-ae60-fa163e074e61_660.jpg Фото: francediplo_EN/twitter.com

Франция направила в пострадавшую от землетрясения Хорватию 240 палаток. Об этом сообщили в МИД страны.

По просьбе хорватских властей 240 палаток перевозятся в страну Центром по кризисным ситуациям при поддержке ведомства по делам гражданской обороны Франции и управления гражданской защиты и гуманитарной помощи ЕС, — говорится в Twitter внешнеполитического ведомства.

#CroatiaEarthquake - France mobilised

At the request of the Croatian authorities, our Crisis and Support Centre @CdCMAE , with @SecCivileFrance and @eu_echo are delivering 240 tents to the affected region. #Solidarity pic.twitter.com/IPdo6qzwOn — France Diplomacy (@francediplo_EN) December 31, 2020

Землетрясение в Хорватии произошло днём 29 декабря. Толчки магнитудой 6,3 произошли недалеко от столицы страны — Загреба. Они ощущались не только внутри страны, но и в некоторых соседних государствах. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. По данным властей страны, погибли семь человек и пострадали ещё около 30.

Как писал NEWS.ru, хорватское правительство объявило 2 января траурным днём по жертвам стихии. Премьер-министр Андрей Пленкович заявил об открытии государственного счёта для перечисления помощи пострадавшим, а в Минфине страны пообещали выделить около €16 млн районам, где произошли разрушения.